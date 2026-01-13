Spectacle La vie en couleur à Savigny-sur-Braye

7 rue Hélène Boucher Savigny-sur-Braye Loir-et-Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-04-08 11:00:00

fin : 2026-04-08

Date(s) :

2026-04-08

Par la compagnie Balala…

Spectacle La vie en couleur à Savigny-sur-Braye. Ce spectacle propose aux tout petits une découverte sensible du monde qui les entoure chaque couleur évoque un objet ou un végétal, une sensation, un mot, un son, une émotion, un morceau de vie… Réservation recommandée (40 places). Public 0 à 7 ans. .

7 rue Hélène Boucher Savigny-sur-Braye 41360 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 85 59 01 mediatheque.savigny@catv41.fr

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Your media library comes to life! A show of words, books and objects.

L’événement Spectacle La vie en couleur à Savigny-sur-Braye Savigny-sur-Braye a été mis à jour le 2026-03-18 par OT de Vendome Territoires Vendomois