Spectacle La vie en vrai avec Anne Sylvestre Erstein

2 place du Château de la Rebmatt Erstein Bas-Rhin

Début : Samedi 2026-03-28 20:30:00

fin : 2026-03-28 21:45:00

Théâtre et tour de chants Portrait sensible Engagement

Comment résonnent, aujourd’hui encore, les paroles et les mélodies d’Anne Sylvestre ?

En tout simplicité, la comédienne Marie Fortuit et la pianiste Lucie Sansen offrent une plongée dans l’univers foisonnant de la chanteuse, tout en questionnant leur propre rapport à cet héritage poétique et politique.

Avec tendresse, elles brossent un portrait intime et touchant, qui rend Madame Anne plus vivante que jamais !

Tout public dès 12 ans

Cie Les Louves à Minuit (59)

Conception Marie Fortuit Avec Marie Fortuit, Lucie Sansen Arrangements musicaux Lucie Sansen Collaboration artistique Agathe Charnet et Mélanie Charreton Scénographie Louise Sari Création lumière Thomas Cottereau Régie son Jules Tremoy

2 place du Château de la Rebmatt Erstein 67150 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 64 53 85 culture@ville-erstein.fr

English :

How do the words and melodies of Anne Sylvestre still resonate today?

Actress Marie Fortuit and pianist Lucie Sansen take us on a simple journey into the singer?s rich universe.

German :

Wie klingen die Texte und Melodien von Anne Sylvestre noch heute?

Die Schauspielerin Marie Fortuit und die Pianistin Lucie Sansen geben einen Einblick in das facettenreiche Universum der Sängerin.

Italiano :

Come risuonano ancora oggi le parole e le melodie di Anne Sylvestre?

L’attrice Marie Fortuit e la pianista Lucie Sansen offrono uno sguardo diretto sul ricco universo della cantante.

Espanol :

¿Cómo resuenan aún hoy las palabras y melodías de Anne Sylvestre?

La actriz Marie Fortuit y la pianista Lucie Sansen ofrecen una mirada directa al rico universo de la cantante.

