Spectacle La vie secrète des plantes Mortier de Glénac La Gacilly

Mortier de Glénac Glénac La Gacilly Morbihan

Début : 2025-10-22 16:00:00

2025-10-22

A mi-chemin entre botanique et imaginaire, ce spectacle vous révèle la magie des plantes, leurs histoires secrètes et leur lien étroit avec l’humain. Y sont subtilement glissées anecdotes médicinales et éléments botaniques pour rendre le monde végétal plus familier tout en restant ludique.

On peut y découvrir comment l’ortie est apparu sur terre, qui est l’esprit du Gingko ou encore l’histoire d’un fol amour entre un pissenlit et le vent mais aussi (peut-être) l’épopée politico-burlesque du Chardon.

Le spectateur découvre comment les arbres ou les plantes peuplent son environnement culturel et historique. Comment délicates et discrètes, elles influencent notre quotidien réel ou imaginaire.

Mercredi 22 octobre à 16h

Au Mortier de Glénac

Tout public

Gratuit

Réservation charanconteuse@gmail.com ou 06 72 40 91 78

Dans le cadre de Morbihan Grandeur Nature .

Mortier de Glénac Glénac La Gacilly 56200 Morbihan Bretagne +33 6 72 40 91 78

