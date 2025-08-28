Spectacle La Volte-Cirque De Bonnes Raisons Bleu Pluriel Trégueux

Bleu Pluriel 23 Rue Marcel Rault Trégueux Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01 20:30:00

fin : 2026-04-01 21:40:00

Date(s) :

2026-04-01

De bonnes raisons met en scène deux acrobates qui philosophent joyeusement sur leur rapport au risque. Tout en effectuant toutes sortes de voltiges avec leur mât et leur bascule, ils échangent d’où leur vient ce besoin de se mettre en danger ? Quel procédé chimique agit en eux lorsqu’ils sortent victorieux d’un saut dans le vide ? Si le risque

est l’évaluation d’une balance bénéfice/perte, qu’a-t-on à gagner ? Et à perdre ? Et si tout ça est absurde, ce n’est peut-être pas si éloigné de nos vies de tous les jours, dans le fond.

A partir de 8 ans. .

Bleu Pluriel 23 Rue Marcel Rault Trégueux 22950 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 71 31 20

