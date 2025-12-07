Spectacle La vraie de vraie histoire du Père Noël Salle des fêtes Cornimont

Spectacle La vraie de vraie histoire du Père Noël

Salle des fêtes 24 Rue de la 3ème DIA Cornimont Vosges

Début : Dimanche Dimanche 2025-12-07 16:00:00

fin : 2025-12-07

2025-12-07

Le Théâtre de la Miroiterie présente le spectacle la vraie de vraie histoire du Père Noël à la salle des fêtes de Cornimont. Goûter offert par le pôle famille de l’ECSP de Cornimont. Distribution gratuite de livres par l’association Semeurs d’Histoires . Entrée libre, tout public.Tout public

Salle des fêtes 24 Rue de la 3ème DIA Cornimont 88310 Vosges Grand Est +33 3 29 25 42 83 contact@ecsp-cornimont.org

English :

Théâtre de la Miroiterie presents la vraie de vraie histoire du Père Noël at Cornimont village hall. Snack offered by the ECSP family center in Cornimont. Free book distribution by the Semeurs d’Histoires association. Free admission, all ages.

German :

Das Théâtre de la Miroiterie präsentiert die Aufführung la vraie de vraie histoire du Père Noël (Die wahre Geschichte des Weihnachtsmanns) im Festsaal von Cornimont. Vom Familienzentrum der ECSP Cornimont angebotener Imbiss. Kostenlose Verteilung von Büchern durch den Verein Semeurs d’Histoires . Freier Eintritt, alle Altersgruppen.

Italiano :

Il Théâtre de la Miroiterie presenta la vraie de vraie histoire du Père Noël presso la sala del villaggio di Cornimont. Merenda offerta dal centro per le famiglie della PESC di Cornimont. Distribuzione gratuita di libri da parte dell’associazione Semeurs d’Histoires . Ingresso libero, aperto a tutti.

Espanol :

El Théâtre de la Miroiterie presenta la vraie de vraie histoire du Père Noël en la sala del pueblo de Cornimont. Merienda ofrecida por el centro familiar de la ECSP de Cornimont. Distribución gratuita de libros por la asociación Semeurs d’Histoires . Entrada gratuita, abierta a todos.

