Spectacle Lâche-moi ! Cahors
Spectacle Lâche-moi ! Cahors dimanche 21 décembre 2025.
Spectacle Lâche-moi !
Cahors Lot
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-21 16:00:00
fin : 2025-12-21
Date(s) :
2025-12-21
Lâche-moi !
D’après La chèvre de Monsieur Seguin d’Alphonse Daudet.
Spectacle familial à partir de 5 ans.
Par la Compagnie du Théâtre d’Aymare.
Cahors 46000 Lot Occitanie +33 6 50 49 09 42 cabasso46000@gmail.com
English :
Lâche-moi!
Based on Alphonse Daudet?s La chèvre de Monsieur Seguin.
Family show for ages 5 and up.
By Compagnie du Théâtre d?Aymare.
German :
Lass mich los!
Nach Alphonse Daudets La chèvre de Monsieur Seguin (Die Ziege des Monsieur Seguin).
Familienvorstellung ab 5 Jahren.
Von der Compagnie du Théâtre d’Aymare.
Italiano :
Lâche-moi!
Tratto da La chèvre de Monsieur Seguin di Alphonse Daudet.
Spettacolo per famiglie dai 5 anni in su.
A cura della Compagnie du Théâtre d’Aymare.
Espanol :
¡Lâche-moi!
Basado en La chèvre de Monsieur Seguin de Alphonse Daudet.
Espectáculo familiar a partir de 5 años.
A cargo de la Compagnie du Théâtre d’Aymare.
L’événement Spectacle Lâche-moi ! Cahors a été mis à jour le 2025-11-24 par OT Cahors Vallée du Lot