Spectacle Lâche-moi !

Cahors Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-21 16:00:00

fin : 2025-12-21

Date(s) :

2025-12-21

Lâche-moi !

D’après La chèvre de Monsieur Seguin d’Alphonse Daudet.

Spectacle familial à partir de 5 ans.

Par la Compagnie du Théâtre d’Aymare.

Cahors 46000 Lot Occitanie +33 6 50 49 09 42 cabasso46000@gmail.com

English :

Lâche-moi!

Based on Alphonse Daudet?s La chèvre de Monsieur Seguin.

Family show for ages 5 and up.

By Compagnie du Théâtre d?Aymare.

German :

Lass mich los!

Nach Alphonse Daudets La chèvre de Monsieur Seguin (Die Ziege des Monsieur Seguin).

Familienvorstellung ab 5 Jahren.

Von der Compagnie du Théâtre d’Aymare.

Italiano :

Lâche-moi!

Tratto da La chèvre de Monsieur Seguin di Alphonse Daudet.

Spettacolo per famiglie dai 5 anni in su.

A cura della Compagnie du Théâtre d’Aymare.

Espanol :

¡Lâche-moi!

Basado en La chèvre de Monsieur Seguin de Alphonse Daudet.

Espectáculo familiar a partir de 5 años.

A cargo de la Compagnie du Théâtre d’Aymare.

