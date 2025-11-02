Spectacle LADISLAVA, histoires de la musique tzigane le bourg Maltat

Spectacle LADISLAVA, histoires de la musique tzigane le bourg Maltat dimanche 2 novembre 2025.

Spectacle LADISLAVA, histoires de la musique tzigane

le bourg Salle René Lambert Maltat Saône-et-Loire

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-02

fin : 2025-11-02

Date(s) :

2025-11-02

Prochain spectacle de la CCEALS

Spectacle musical LADISLAVA, Histoires de la musique Tzigane

• Durée 1 h 30,

• Spectacle familial, pour tout public (à partir de 6 ans)

Réservation conseillée, nombre de place limité

Elle aux chants et lui aux cordes, ils vous feront découvrir l’Histoire de la musique tzigane, ses racines et ses branches le temps d’un voyage musical.

Le répertoire des musiques traditionnelles d’Europe de l’Est se mêle aux grands classiques du jazz manouche. Brassens, Montand ou encore Piaf sont réinventés, accompagnés de compositions originales.

Depuis 2014, Ladislava dépayse son public, lui proposant une balade de la France aux Balkans. Son objectif vous faire (re)découvrir ces morceaux d’ici et d’ailleurs, atemporels et sans frontière.

Venez à leur rencontre car demain, la p’tite roulotte de Ladislava sera déjà repartie rouler sa bosse sur d’autres chemins…

Renseignements et réservations communauté de communes Entre Arroux, Loire et Somme au 03-85-85-84-47. .

le bourg Salle René Lambert Maltat 71140 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 85 84 47 amottin@cceals.fr

English : Spectacle LADISLAVA, histoires de la musique tzigane

German : Spectacle LADISLAVA, histoires de la musique tzigane

Italiano :

Espanol :

L’événement Spectacle LADISLAVA, histoires de la musique tzigane Maltat a été mis à jour le 2025-10-07 par GUEUGNON │ OT Monts et Vallées Charolais Sud Bourgogne