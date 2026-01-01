Spectacle Lady Godiva Pouancé Pouancé Ombrée d’Anjou

Spectacle Lady Godiva Pouancé

Pouancé Le Petit Théâtre Ombrée d’Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23 20:30:00

fin : 2026-01-23

Date(s) :

2026-01-23

La compagnie Pour ma Pomme présente Lady Godiva le 23 Janvier 2026

Durée 1h15

Tout public à partir de 10 ans

Plongez avec Lady Godiva dans une comédie médiévale déjantée adaptée d’une légende anglo-saxonne. En l’an 1047, Dame Godiva va relever le défi lancé par son mari, le Comte Léofric se promener entièrement nue sur un cheval dans les rues de son village, afin de le dissuader d’augmenter les impôts et d’empêcher la condamnation d’un homme…

Lady Godiva est une comédie burlesque en trois actes au rythme débridé qui vient déboulonner, à travers des personnages hauts en couleur, des verrous sur la question du corps et de la sensualité. .

Pouancé Le Petit Théâtre Ombrée d’Anjou 49520 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 16 02 23 64 contact@lachaiserouge.fr

English :

La compagnie Pour ma Pomme presents Lady Godiva on January 23, 2026

