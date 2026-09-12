Informations pratiques

Bréhal

Spectacle L’affaire du grand méchant loup

2 Rue de Briselance Bréhal Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-08 18:30:00

fin : 2026-10-08

Date(s) :

2026-10-08

Ouvrez la séance pour le procès le plus attendu de l’histoire des contes !

Condamné à la perpétuité depuis des lustres pour le double meurtre de Mère-grand et du Petit Chaperon Rouge, le Grand Méchant Loup bénéficie enfin d’un procès en révision. De nouveaux éléments viennent bousculer l’enquête que l’on pensait classée et promettent de dévoiler la véritable histoire.

Sous la plume et le jeu de Monsieur Mouch, les figures célèbres de notre enfance se succèdent à la barre dans des rôles inattendus. Entre conte et humour noir, ce spectacle revisite nos classiques avec un regard décalé, cynique et résolument moderne. Le Loup est-il vraiment le coupable idéal ? À vous de juger ! .

2 Rue de Briselance Bréhal 50290 Manche Normandie +33 2 33 91 96 92 communication@ville-brehal.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Spectacle L’affaire du grand méchant loup

L’événement Spectacle L’affaire du grand méchant loup Bréhal a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Granville Terre et Mer