Spectacle l’affaire est grave ! Aspach-Michelbach

Spectacle l’affaire est grave !

Rue principale Aspach-Michelbach Haut-Rhin

Début : Mercredi 2025-11-19 10:00:00

fin : 2025-11-19 11:00:00

2025-11-19

Avec L’affaire est grave ! , le Cirque Gones mêle marionnette, cirque et magie dans une fable absurde inspirée de Politique étrangère. L’arrivée d’un étranger amnésique bouleverse l’ordre établi et révèle les travers d’un royaume figé. Un spectacle drôle, mordant et jubilatoire. .

Rue principale Aspach-Michelbach 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 75 47 50

English :

Cirque Gones presents L?affaire est grave! , an absurd fable combining puppetry, circus and magic. The arrival of an amnesiac stranger upsets a kingdom and reveals its contradictions.

German :

Cirque Gones präsentiert L?affaire est grave! , eine absurde Fabel, die Puppenspiel, Zirkus und Magie miteinander verbindet. Die Ankunft eines Fremden mit Amnesie erschüttert ein Königreich und offenbart seine Widersprüche.

Italiano :

Il Cirque Gones presenta L’affaire est grave, una favola assurda che unisce burattini, circo e magia. L’arrivo di uno sconosciuto con un’amnesia sconvolge un regno e ne rivela le contraddizioni.

Espanol :

Cirque Gones presenta L’affaire est grave, una fábula absurda que combina títeres, circo y magia. La llegada de un extraño con amnesia trastorna un reino y revela sus contradicciones.

