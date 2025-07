Spectacle: l’affaire Grand méchant loup Pornic

Spectacle: l’affaire Grand méchant loup Pornic mardi 15 juillet 2025.

Spectacle: l’affaire Grand méchant loup

1 place de Halles Pornic Loire-Atlantique

Début : 2025-07-15 20:30:00

fin : 2025-07-15 21:30:00

2025-07-15

Spectacle proposé par le café-théâtre Le Poche.

Voici le récit du procès en révision accordé au Grand méchant loup grâce à de nouveaux éléments dans le double meurtre pour lequel il est déjà condamné. C’est la véritable histoire du Petit chaperon rouge et de Mère-grand enfin dévoilée. Jean de La Fontaine en expert psychiatrique, Charles Perrault en flic à la retraite, l’aîné des Petits cochons, et autres victimes se succèdent à la barre pour témoigner.

De et par Monsieur Mouch.

1 place de Halles Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 71 88 28 12 le.poche.pornic@gmail.com

English :

A show put on by café-théâtre Le Poche.

German :

Eine Aufführung, die vom Café-Theater Le Poche angeboten wird.

Italiano :

Uno spettacolo realizzato dal café-théâtre Le Poche.

Espanol :

Espectáculo del café-teatro Le Poche.

