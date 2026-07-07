Spectacle L’Affaire L.ex.π.Re Comédie de Caen Théâtre d’Hérouville Hérouville-Saint-Clair

Informations pratiques

Hérouville-Saint-Clair

Spectacle L’Affaire L.ex.π.Re

Comédie de Caen Théâtre d’Hérouville 1 Square du Théâtre Hérouville-Saint-Clair Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2027-02-10 20:00:00

fin : 2027-02-11

Date(s) :

2027-02-10

C’est un puzzle sonore, cinématographique, musical et théâtral qui invite le public à une expérience sensorielle de traversée du miroir. Un écran, deux côtés, deux histoires parallèles qui finiront par se rencontrer.

C’est un puzzle sonore, cinématographique, musical et théâtral qui invite le public à une expérience sensorielle de traversée du miroir. Un écran, deux côtés, deux histoires parallèles qui finiront par se rencontrer. La Cordonnerie invente à quatre mains un bruitage aussi fantaisiste qu’ingénieux, créant une interaction surprenante entre tous les arts. La musique live ajoute une dimension immersive à l’ensemble et l’on plonge en tremblant dans ce polar à fleur de peau et de peur. D’un côté, il y a Natacha, comédienne en deuil jouant Phèdre. De l’autre, Max, un marginal vivant d’activités illicites dans sa caravane. Deux mondes si différents, et pourtant, le destin va les rapprocher mystérieusement.

Durée 1h20. À partir de 14 ans. La Cordonnerie

Texte, réalisation, mise en scène Métilde Weyergans et Samuel Hercule

Avec sur scène Métilde Weyergans, Samuel Hercule, Timothée Jolly, Mathieu Ogier Et, à l’écran Métilde Weyergans, Samuel Hercule, Stephen Butel, Andréas Chartier, Brenda Clark, Pasquale D’Inca, Lucie Garçon, Michel Le Gouis, Stéphane Naigeon, Julien Picard, Jean-Philippe Salério, Isabelle Thévenoux, Philippe Vincenot… .

Comédie de Caen Théâtre d’Hérouville 1 Square du Théâtre Hérouville-Saint-Clair 14200 Calvados Normandie +33 2 31 46 27 29 renseignement@comediecaen.fr

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English : Spectacle L’Affaire L.ex.π.Re

It is a sound, cinematic, musical and theatrical puzzle that invites the audience on a sensory journey through the looking glass. One screen, two sides, two parallel stories that will eventually converge.

L’événement Spectacle L’Affaire L.ex.π.Re Hérouville-Saint-Clair a été mis à jour le 2026-07-07 par Calvados Attractivité