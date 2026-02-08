Spectacle L’Affaire Steve McFouine, une fable funky fantastique fichtrement fun Tourcoing

Spectacle L’Affaire Steve McFouine, une fable funky fantastique fichtrement fun

156 avenue Fin de la Guerre Tourcoing Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-06 17:00:00

fin : 2026-03-06 17:45:00

Date(s) :

2026-03-06

Steve McFouine n’a jamais su dire non. Ça peut compliquer la vie… surtout lorsqu’on est policier.

Relégué à l’accueil du commissariat, Steve reçoit un appel angoissé du célèbre reporter Johnny Mosquito, quelques instants avant son enlèvement ! Le policier maladivement timide se retrouve alors embarqué dans une conspiration criminelle rocambolesque.

Trouvera-t-il la confiance en lui-même pour mener l’enquête ? Osera-t-il s’imposer pour retrouver sa trace ? Parviendra-t-il enfin à dire non ?

Avec le concours du public, Michel et Michèle tâcheront de répondre à ces questions brûlantes, dans une ambiance joyeuse et participative.

Steve McFouine n’a jamais su dire non. Ça peut compliquer la vie… surtout lorsqu’on est policier.

Relégué à l’accueil du commissariat, Steve reçoit un appel angoissé du célèbre reporter Johnny Mosquito, quelques instants avant son enlèvement ! Le policier maladivement timide se retrouve alors embarqué dans une conspiration criminelle rocambolesque.

Trouvera-t-il la confiance en lui-même pour mener l’enquête ? Osera-t-il s’imposer pour retrouver sa trace ? Parviendra-t-il enfin à dire non ?

Avec le concours du public, Michel et Michèle tâcheront de répondre à ces questions brûlantes, dans une ambiance joyeuse et participative. .

156 avenue Fin de la Guerre Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France +33 3 59 63 44 00 mediatheque@ville-tourcoing.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Steve McFouine has never been able to say no. That can make life complicated… especially when you’re a cop.

Relegated to the front desk of the police station, Steve receives an anxious call from celebrity reporter Johnny Mosquito, moments before he’s kidnapped! The awkwardly shy policeman finds himself embroiled in an incredible criminal conspiracy.

Will he find the self-confidence to lead the investigation? Will he dare to impose himself to find her whereabouts? Will he finally be able to say no ?

With the help of the audience, Michel and Michèle will try to answer these burning questions, in a joyful, participative atmosphere.

L’événement Spectacle L’Affaire Steve McFouine, une fable funky fantastique fichtrement fun Tourcoing a été mis à jour le 2026-02-08 par Hauts-de-France Tourisme