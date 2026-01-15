Spectacle L’AILLEURS Salle Jean Genet Couches

Spectacle L’AILLEURS

Salle Jean Genet 10 Rte de Chalencey Couches Saône-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 20:00:00

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

Alors que la vie quotidienne de familles syriennes se retrouve bouleversée. Des amis décident de prendre la route en laissant leurs proches et se lancent à la recherche d’une nouvelle liberté. Un long cheminement les mène en Turquie où ils seront rejoints par leurs familles avant de devoir de nouveau tout reconstruire à leur arrivée en France.

Laissez-vous emporter en compagnie des comédiens pour cette traversée rythmée par les chansons Khaled Zyadeh, un jeune syrien, et les notes de Plantin Lo-Joglar.

Ce spectacle a reçu le prix du Meilleur spectacle théâtral , prix du public du festival d’Avignon 2024, ainsi que le trophée de l’innovation sociale USH 2024.

Ce projet qui regroupe le spectacle et la bande dessinée Les mots nous manquent , illustré par Yas Munasinghe, dessinateur de la bande dessinée, a également reçu un prix national à l’occasion du congrès HLM 2024. .

Salle Jean Genet 10 Rte de Chalencey Couches 71490 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 03 45 92 18 christophe.saudemont@grandautunoismorvan.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Spectacle L’AILLEURS Couches a été mis à jour le 2026-01-15 par AUTUN │ OT du Grand Autunois Morvan | Cat.II