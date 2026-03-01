Spectacle

Maison de la Communication LALANNE-TRIE Lalanne-Trie Hautes-Pyrénées

Tarif :

Date :

Début : 2026-03-26 20:30:00

fin : 2026-03-26

Date(s) :

2026-03-26

Nous accueillerons le concert Montahna, porté par deux musiciens talentueux

Étienne Manchon (piano) et Félix Robin (vibraphone).

Dans ce projet, ils s’inspirent de la montagne pour proposer une musique sensible, immersive et aventureuse, solidement ancrée dans le jazz.

Une véritable invitation au voyage, entre paysages sonores et émotions vibrantes.

Dés 8 ans.

Tarif de 6 à 12€. .

Maison de la Communication LALANNE-TRIE Lalanne-Trie 65220 Hautes-Pyrénées Occitanie

English :

We welcome the Montahna concert, featuring two talented musicians:

Étienne Manchon (piano) and Félix Robin (vibraphone).

In this project, they draw their inspiration from the mountains to create sensitive, immersive and adventurous music, firmly rooted in jazz.

A true invitation to travel, between sonic landscapes and vibrant emotions.

