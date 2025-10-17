Spectacle LAME Salle du Castel Park Surgères

Spectacle LAME

Salle du Castel Park Impasse du Castel Park Surgères Charente-Maritime

Début : 2025-10-17 18:00:00

fin : 2025-10-17

2025-10-17

LAME est un spectacle de théâtre numérique de la Compagnie Itzuli, qui combine vidéos, objets et chant pour parler de technologies et d’écologie dans une pièce empreinte de mythologie et de réseaux sociaux.

Tout public dès 8 ans.

Salle du Castel Park Impasse du Castel Park Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 88 52 91 micro-folie@ville-surgeres.fr

English :

LAME is a digital theater show by Compagnie Itzuli, combining video, objects and song to talk about technology and ecology in a play steeped in mythology and social networks.

For audiences aged 8 and up.

German :

LAME ist eine digitale Theateraufführung der Compagnie Itzuli, die Videos, Objekte und Gesang kombiniert, um in einem Stück, das von Mythologie und sozialen Netzwerken geprägt ist, über Technologie und Ökologie zu sprechen.

Für alle Zuschauer ab 8 Jahren.

Italiano :

LAME è uno spettacolo di teatro digitale della Compagnie Itzuli, che combina video, oggetti e canzoni per parlare di tecnologia ed ecologia in una pièce intrisa di mitologia e social network.

Per tutti gli spettatori dagli 8 anni in su.

Espanol :

LAME es un espectáculo de teatro digital de la Compagnie Itzuli, que combina vídeo, objetos y canciones para hablar de tecnología y ecología en una obra impregnada de mitología y redes sociales.

Para todos los públicos a partir de 8 años.

