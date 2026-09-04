Spectacle – L’Amie Le Théâtre Bar-le-Duc

Informations pratiques

Bar-le-Duc

Spectacle – L’Amie

Le Théâtre 20 Rue André Theuriet Bar-le-Duc Meuse

Tarif : – – EUR

5

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2027-05-04 18:30:00

fin : 2027-05-04

Date(s) :

2027-05-04

La Soupe Cie / théâtre visuel et marionnettes / 35 min / dès 2 ans

Une nuit, une mystérieuse chauve-souris apparaît dans la chambre d’un enfant et l’entraîne dans un monde peuplé de créatures étonnantes. Marionnettes, pop-up, ombres, images animées et musique se mêlent pour faire surgir l’histoire tout autour des spectateurs.

Un voyage poétique et immersif où les peurs de la nuit se transforment en curiosité et en émerveillement.Enfants

5 .

Le Théâtre 20 Rue André Theuriet Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 3 29 79 73 47 billetterie@acb-scenenationale.org

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English :

La Soupe Cie / Visual theater and puppetry / 35 min / Ages 2 and up

One night, a mysterious bat appears in a child’s bedroom and draws the child into a world filled with amazing creatures. Puppets, pop-ups, shadows, animated images, and music blend together to bring the story to life all around the audience.

A poetic and immersive journey where nighttime fears are transformed into curiosity and wonder.

L’événement Spectacle – L’Amie Bar-le-Duc a été mis à jour le 2026-09-04 par OFFICE DE TOURISME SUD MEUSE