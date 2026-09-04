Spectacle – L’Amie Le Théâtre Bar-le-Duc
mardi 4 mai 2027 · Le Théâtre · Bar-le-Duc
Informations pratiques
Bar-le-Duc
Spectacle – L’Amie
Le Théâtre 20 Rue André Theuriet Bar-le-Duc Meuse
Tarif : – – EUR
5
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi Mardi 2027-05-04 18:30:00
fin : 2027-05-04
Date(s) :
2027-05-04
La Soupe Cie / théâtre visuel et marionnettes / 35 min / dès 2 ans
Une nuit, une mystérieuse chauve-souris apparaît dans la chambre d’un enfant et l’entraîne dans un monde peuplé de créatures étonnantes. Marionnettes, pop-up, ombres, images animées et musique se mêlent pour faire surgir l’histoire tout autour des spectateurs.
Un voyage poétique et immersif où les peurs de la nuit se transforment en curiosité et en émerveillement.Enfants
5 .
Le Théâtre 20 Rue André Theuriet Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 3 29 79 73 47 billetterie@acb-scenenationale.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
La Soupe Cie / Visual theater and puppetry / 35 min / Ages 2 and up
One night, a mysterious bat appears in a child’s bedroom and draws the child into a world filled with amazing creatures. Puppets, pop-ups, shadows, animated images, and music blend together to bring the story to life all around the audience.
A poetic and immersive journey where nighttime fears are transformed into curiosity and wonder.
L’événement Spectacle – L’Amie Bar-le-Duc a été mis à jour le 2026-09-04 par OFFICE DE TOURISME SUD MEUSE
À voir aussi à Bar-le-Duc (Meuse)
- Venez découvrir la Banque de France à Bar-le-Duc, Banque de France, Bar-le-Duc 18 septembre 2026
- Table-ronde inaugurale « Patrimoine, biodiversité, changements climatiques : quel avenir ? », Hôtel de Ville, Bar-le-Duc 18 septembre 2026
- Exposition Bonjour, des points de vue sur une ville Le Théâtre Bar-le-Duc 18 septembre 2026
- Lancement de saison Le Théâtre Bar-le-Duc 18 septembre 2026
- Visite de l’église Saint-Antoine, Église Saint-Antoine, Bar-le-Duc 19 septembre 2026