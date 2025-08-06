Spectacle L’Amie Erstein

Spectacle L’Amie Erstein dimanche 1 février 2026.

Spectacle L’Amie

2 place du Château de la Rebmatt Erstein Bas-Rhin

Début : Lundi 2026-02-01 09:00:00

fin : 2026-02-02 09:35:00

2026-02-01 2026-02-02

Spectacle visuel et musical Voyage onirique

D’après l’album en risographie du duo d’auteurs-illustrateurs ICINORI

Une nuit, alors qu’il vient de s’endormir, un enfant est enlevé par une chauve-souris géante.

Sous ses ailes, il survole la ville illuminée et les paysages défilent.

Lorsqu’ils atterrissent dans une grotte, leurs regards se croisent enfin et toute crainte s’évanouit la chauve-souris est une amie.

C’est alors le début d’un voyage exaltant et onirique.

Un spectacle qui célèbre la force de l’imagination et transforme la nuit en une aventure fantastique.

Tout public dès 2 ans

La Soupe Cie (67)

Illustration et texte ICINORI Mayumi Otero et Raphaël Urwiller Adaptation et mise en scène Eric Domenicone et Yseult Welschinger Jeu et manipulations Jeanne Marquis et Robin Spitz Musique Samuel Klein Marionnettes et costumes Yseult Welschinger Dispositif scénique Antonin Bouvret Pop-up Eric Domenicone Animation vidéo Marine Drouard Mapping et régie générale Maxime Scherrer Régie Robin Spitz Assistant mise en scène Justin Domenicone

Dans le cadre de MOMIX EN BALADE .

2 place du Château de la Rebmatt Erstein 67150 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 64 53 85 culture@ville-erstein.fr

English :

Based on the risography album by the ICINORI author-illustrator duo

One night, having just fallen asleep, a child is abducted by a giant bat. An exhilarating, dreamlike journey begins.

German :

Nach dem Risografie-Album des Autoren- und Illustratorenduos ICINORI

Eines Nachts wird ein Kind, das gerade eingeschlafen ist, von einer riesigen Fledermaus entführt. Das ist der Beginn einer aufregenden Traumreise.

Italiano :

Tratto dall’album risografico del duo autore-illustratore ICINORI

Una notte, appena addormentato, un bambino viene rapito da un pipistrello gigante. Inizia così un viaggio esilarante e onirico.

Espanol :

Basado en el álbum de risografía del dúo autor-ilustrador ICINORI

Una noche, justo cuando se ha dormido, un niño es raptado por un murciélago gigante. Así comienza un viaje onírico y emocionante.

