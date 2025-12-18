Spectacle L’amour est dans le presque à Niort Niort

Spectacle L’amour est dans le presque à Niort

L’amour s’est donné rendez-vous dans le pré… Enfin presque.

Ondine Marvecholles, agricultrice célibataire, reçoit chez elle deux prétendants Kévin, jeune séducteur aux dents longues, plus intéressé par les terres d’Ondine que par son sourire et Patrick, poète rural illuminé, à la fois troublant de sincérité et désarmant de naïveté.

Entre les aléas de la vie à la ferme et les révélations brutales des différentes personnalités, la rencontre va vite tourner au chaos total !

Amour, trahisons et bouses de vaches sont au programme de cette comédie déjantée où le rire tutoie le fromage de chèvre.

Tarif 24€ .

202 Avenue Saint-Jean d’Angély Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

Spectacle L'amour est dans le presque à Niort

