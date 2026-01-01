Spectacle Lampedusa Snow Sarrebourg

Spectacle Lampedusa Snow

Lampedusa Snow est le deuxième volet de la Trilogie du Naufrage, de l’auteure sicilienne LIna Prosa. La pièce donne à entendre le drame d’un jeune exilé africain cherchant à traverser les Alpes depuis l’Italie pour rejoindre la France. Il perdra la vie dans cette tentative désespérée de trouver une terre d’asile. Au delà du drame la pièce raconte également l’épopée, parfois joyeuse, toujours émouvante de ceux qui croient aux promesses de l’asile, espèrent en une vie meilleure. Cette pièce est créée en 2021 par la Compagnie des Syrtes sous une forme théâtrale, chorégraphique et musicale.

Tous public à partir de 13 ans.

Centre Socioculturel Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est

Lampedusa Snow is the second part of the Shipwreck Trilogy, by Sicilian author LIna Prosa. The play tells the story of a young African exile trying to cross the Alps from Italy to France. He loses his life in this desperate attempt to find a safe haven. Beyond the drama, the play also tells the sometimes joyful, always moving story of those who believe in the promises of asylum, hoping for a better life. This play will be premiered in 2021 by Compagnie des Syrtes in the form of theater, choreography and music.

For audiences aged 13 and over.

