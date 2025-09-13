Spectacle « L’An 01 » Salle Nuit de Noces Lannilis

Spectacle « L’An 01 » Salle Nuit de Noces Lannilis samedi 13 septembre 2025.

Spectacle « L’An 01 »

Salle Nuit de Noces Espace la Poutroie Lannilis Finistère

Début : 2025-09-13 20:30:00

fin : 2025-09-13

2025-09-13

Le “monde d’après” a été imaginé par le dessinateur Gébé dès 1970, sous la forme de planches dessinées puis rassemblées dans un livre l’An 01.

La compagnie brestoise “les filles de la pluie” s’empare de cette utopie joyeuse et poétique, avec les moyens du théâtre réduits à leur plus simple expression.

Dans ce monde, “on arrête tout, on réfléchit, et c’est pas triste”. On fait du “droit à la paresse” un outil de renversement de nos servitudes volontaires.

Pour rappel La salle de Nuit de Noces et l’espace Lapoutroie feront progressivement peau neuve au cours de l’année. En attendant la fin des travaux, l’accès à la salle se fait par les porches rue de la Mairie et rue Jean Tromelin. .

Salle Nuit de Noces Espace la Poutroie Lannilis 29870 Finistère Bretagne

