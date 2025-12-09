Spectacle Landerneau vers la mer, sur la route du train patate Centre culturel Le family Landerneau

Spectacle Landerneau vers la mer, sur la route du train patate

Centre culturel Le family 2 Route de la Petite Palud Landerneau Finistère

Début : 2026-02-01 16:00:00

fin : 2026-02-01 17:15:00

2026-02-01

Pour ses 5 ans, Treuzkas revient à Landerneau !

Découvrez ou redécouvrez Landerneau vers la mer, sur les traces du train patate , un ciné-concert festif mêlant archives, danse et musique live.

Vingt danseurs et quatre musiciens d’exception Julien Tymen, Youen Bodros, Kevin Colas et Kentin Juillard vous entraînent dans un voyage vibrant au cœur de l’histoire du train patate.

A vos agendas, et participez aux 5ans de Treuzkas !

C’est aussi l’occasion de fêter les 80ans de la ligne du train patate entre Landerneau et Brignogan.

Laissez-vous embarquer le temps d’un voyage visuel et sonore à bord du train patates .

L’association Treuzkas vous propose de parcourir la ligne de chemin de fer reliant Landerneau à Brignogan au début du XXe siècle.

Pour cela quoi de mieux que la musique et la danse pour accompagner des images d’archives et ainsi replonger dans le temps des premières vacances au bord de mer.

Cette création originale est composée d’extraits de films de la Cinémathèque de Bretagne, de témoignages émouvants, de la danse et de la musique en live.

Infos pratiques

Durée 1h10. Réservation conseillée.

Petite restauration et buvette pour le gouter. .

