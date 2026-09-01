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AGENDA · Langé

Spectacle Langé

samedi 26 septembre 2026 · Langé

Spectacle Langé

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
18:00:00
Ville
36600 Langé
Département
Indre
Tarif
Gratuit

Langé

Spectacle

Langé Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-26 18:00:00
fin : 2026-09-26

Date(s) :
2026-09-26

Y’a des signes qui ne trompent pas !
Au programme : spectacle, buvette et restauration sur place.
Bonne humeur et convivialité au rendez-vous.   .

Langé 36600 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 40 80 09 

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English :

There are some signs you just can’t miss!

L’événement Spectacle Langé a été mis à jour le 2026-09-03 par OT Pays de Valençay