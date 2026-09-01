Informations pratiques

Langé

Spectacle

Langé Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-26 18:00:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Y’a des signes qui ne trompent pas !

Au programme : spectacle, buvette et restauration sur place.

Bonne humeur et convivialité au rendez-vous. .

Langé 36600 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 40 80 09

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English :

There are some signs you just can’t miss!

L’événement Spectacle Langé a été mis à jour le 2026-09-03 par OT Pays de Valençay