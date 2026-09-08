Spectacle – L’Appel de la Forêt Place de la Résistance Saint-Brieuc
mercredi 18 novembre 2026 · Place de la Résistance · Saint-Brieuc
Informations pratiques
Saint-Brieuc
Spectacle – L’Appel de la Forêt
Place de la Résistance La Passerelle, scène nationale Saint-Brieuc Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-18 20:00:00
fin : 2026-11-19 21:30:00
Date(s) :
2026-11-18 2026-11-19
Entre chien et loup
Buck, chien domestique enlevé et vendu pour tirer des traîneaux dans le Grand Nord canadien, a fait vibrer des générations de lecteurs. Héros canin du grand roman d’aventure de Jack London, il est confronté à la violence des hommes, et fait une rencontre déterminante avant d’être rattrapé par son instinct… Après l’adaptation de Monte-Cristo, Fanny Chériaux et Nicolas Bonneau se frottent à cet autre classique de la littérature. Accompagné du créateur visuel Alexandre Machefel, le duo déroule une épopée animale captivante, mettant tous nos sens en alerte. À la narration épique viennent s’associer musiques folk ou électro-nordiques et un dispositif visuel audacieux transformant ce voyage aux confins du monde. Une expérience intime de la part sauvage qui réside en chacun.
Conseillé à partir de 10 ans. .
Place de la Résistance La Passerelle, scène nationale Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 68 18 40
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English :
L’événement Spectacle – L’Appel de la Forêt Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-09-08 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme
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