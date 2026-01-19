Spectacle L’appel du Cosmos Polisot

Spectacle L’appel du Cosmos

3 place de la gare Polisot Aube

Tarif : – – Eur

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-15 11:00:00

fin : 2026-02-15

Date(s) :

2026-02-15

“L’appel du Cosmos”

Avec l’artiste plasticienne Mélaine Richert alias MelN

Présentation et moment d’échange du projet de l’Appel du Cosmos avec exposition de 4 toiles grands formats des personnages suivis du spectacle.

Spectacle tout public à partir de 5 ans

Durée 30mn

Yöshka est une jeune exploratrice. Malgré son âge, elle a déjà parcouru la Terre de long en large. Pourtant, aujourd’hui, elle s’ennuie…

Jusqu’au moment où une idée fulgurante surgit répondre à l’appel du cosmos.

Animée par l’enthousiasme, elle invite MonIA, son petit robot, à scruter les étoiles à la recherche d’une nouvelle destination. Ensemble, elles interceptent alors un message de détresse provenant d’une lointaine galaxie. Le signal émane de la planète Medius, dans le système Sinister Manus. Il semble qu’une urgence absolue y soit en cours.

Pas une seconde à perdre il faut construire un vaisseau et s’élancer à travers les astres, vers une mission aussi mystérieuse que palpitante.

Venez à la rencontre de Yöshka, MonIA, mais aussi de Grabuge, Titus, Fiffi et Shaman, des êtres fantastiques venus du cosmos.

Tarif 12€/8€

Réservations conseillées, les places sont limitées.

Réservations et renseignements contact@laiguillage.org ou 03 51 63 71 52

Ouverture du café associatif 12 .

3 place de la gare Polisot 10110 Aube Grand Est +33 3 51 63 71 52 contact@assoquaidesarts.fr

