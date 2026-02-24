Spectacle L’arbre à guitares par Fabergosse Musée de la bière Stenay

Spectacle L’arbre à guitares par Fabergosse

Musée de la bière 17 Rue du Moulin Stenay Meuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Samedi Samedi 2026-03-21 10:30:00

fin : 2026-03-21 11:00:00

2026-03-21

Aujourd’hui est une belle journée pour chanter ! Justement, devant la maison, un arbre a poussé… Les fruits de cet arbre dressé sont des instruments à cordes. Des cordes à pincer, à gratter, c’est parfait pour nous accompagner ! .

Cette cueillette musicale fait découvrir aux plus petits quelques instruments à cordes sur des chansons et comptines originales.

Spectacle conseillé dès 1 an. Réservation obligatoire par téléphoneEnfants

Musée de la bière 17 Rue du Moulin Stenay 55700 Meuse Grand Est +33 3 29 80 68 78 musee.biere@meuse.fr

Today is a great day for singing! Right in front of our house, a tree has sprouted? The fruits of this upright tree are stringed instruments. Strings to pluck, strings to strum, perfect for accompanying us!

This musical gathering introduces the little ones to a number of string instruments, set to original songs and nursery rhymes.

Recommended for ages 1 and up. Reservations required by phone

