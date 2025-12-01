Spectacle L’arbre à livres La Haye du Puits La Haye

Spectacle L’arbre à livres

La Haye du Puits 29 rue de la Libération La Haye Manche

Début : 2025-12-10 15:00:00

fin : 2025-12-10

2025-12-10

Deux bricoleurs/conteurs/manipulateurs cueillent les fruits de L’Arbre à Livres. Chaque fruit est un livre, chaque livre est une histoire. Et à chaque fois, c’est toute une affaire… Le bric-à-brac qui les entoure se met en ordre de bataille les personnages sautent, courent, volent, se disputent, se réconcilient, tombent, mais se relèvent. Vous verrez, il y a un chevalier, deux éléphants, un dragon, une fourmi, une petite vieille et son p’tit vieux. En tout, 4 histoires, rondement menées !

Avec l’aimable autorisation des éditions Didier Jeunesse et Kaléidoscope.

Par la Compagnie des Frères Georges.

A partir de 3 ans, gratuit, sur inscription. .

La Haye du Puits 29 rue de la Libération La Haye 50250 Manche Normandie +33 2 33 76 58 16 mediatheque@la-haye.fr

