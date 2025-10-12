Spectacle L’arbre bleu Rue de Lauzière Nieul-sur-Mer
Spectacle L’arbre bleu Rue de Lauzière Nieul-sur-Mer dimanche 12 octobre 2025.
Spectacle L’arbre bleu
Rue de Lauzière Espace Michel Crépeau Salle du Phare de Cordouan Nieul-sur-Mer Charente-Maritime
Début : 2025-10-12
fin : 2025-10-12
2025-10-12
Chansons et récits par la Compagnie Ô Bec !
+33 5 46 37 40 10 communication@nieul-sur-mer.fr
English : Show L’arbre bleu
Songs and stories by Compagnie Ô Bec!
German : Show L’arbre bleu
Lieder und Erzählungen von der Compagnie Ô Bec!
Italiano :
Canzoni e storie della Compagnie Ô Bec!
Espanol : Espectaculo L’arbre bleu
¡Canciones e historias de la Compagnie Ô Bec!
