Spectacle L’Arbre Erstein

Spectacle L’Arbre

2 place du Château de la Rebmatt Erstein Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-05-03 10:00:00

fin : 2026-05-04 10:30:00

Date(s) :

2026-05-03 2026-05-04

Par une mer apaisée, un enfant endormi dans une barque à la dérive échoue sur un étrange ilot, où se dresse un arbre gigantesque.

Marionnettes et musique Quête initiatique Lien à la nature

Comme une présence rassurante, sereine et immuable.

Un être millénaire.

L’enfant découvre, grimpe, joue tant et si bien qu’il ne voit pas sa barque s’échapper au loin.

Le vent se lève alors, le soleil s’évanouit, l’ilot rêvé devient énigme.

Par quels cheminements devra-t-il passer pour pouvoir s’en retourner ?

Tout public dès 3 ans

Cie Via Verde (57)

Mise en scène Isabelle Buzac et Pascale Toniazzo Manipulation Émeline Thierion Régie Soizic Lambin .

2 place du Château de la Rebmatt Erstein 67150 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 64 53 85 culture@ville-erstein.fr

English :

On a calm sea, a sleeping child in a drifting boat washes up on a strange islet, where a gigantic tree stands.

German :

Auf einer ruhigen See strandet ein schlafendes Kind in einem treibenden Boot auf einer seltsamen Insel, auf der ein riesiger Baum steht.

Italiano :

In un mare calmo, un bambino addormentato su una barca alla deriva si ritrova su uno strano isolotto, dove si erge un albero gigantesco.

Espanol :

En un mar en calma, un niño dormido en una barca a la deriva llega a un extraño islote, donde se alza un árbol gigantesco.

