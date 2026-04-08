Spectacle L’Arbre qui plantait des hommes MFR de Bernay-Neuvy-en-Champagne Bernay-Neuvy-en-Champagne

Bernay-Neuvy-en-Champagne

Spectacle L’Arbre qui plantait des hommes

MFR de Bernay-Neuvy-en-Champagne 1 route de de Nourray Bernay-Neuvy-en-Champagne Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18 21:00:00

fin : 2026-06-18 22:00:00

Date(s) :

2026-06-18

Un spectacle musical et sensible, sur l’évolution de notre rapport à la nature, par la compagnie La Chaise Rouge.

Notre association, le CIVAM AD 72 organise un spectacle ouvert au public le jeudi 18 juin à la MFR de Bernay-Neuvy-en-Champagne L’arbre qui plantait des hommes .

C’est un spectacle musical et sensible qui interroge avec poésie l’évolution de notre rapport à la nature.

Le tarif est de 10 € en prévente et 12 € sur place, avec une entrée gratuite pour les étudiant·es et les enfants de moins de 12 ans. Une billetterie HelloAsso est ouverte. .

MFR de Bernay-Neuvy-en-Champagne 1 route de de Nourray Bernay-Neuvy-en-Champagne 72240 Sarthe Pays de la Loire +33 7 44 43 00 12 civamad72@civam.org

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English :

A sensitive, musical show about our changing relationship with nature, by La Chaise Rouge.

L’événement Spectacle L’Arbre qui plantait des hommes Bernay-Neuvy-en-Champagne a été mis à jour le 2026-04-08 par CDT72