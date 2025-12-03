Spectacle l’argent immobilier LA COMÉDIE DE METZ Metz
Spectacle l’argent immobilier
LA COMÉDIE DE METZ 1/3 rue du Pont Saint-Marcel Metz Moselle
Tarif : – – EUR
Début : Mercredi Mercredi 2025-12-03 20:00:00
fin : 2025-12-03 21:15:00
Après quelques galères personnelles dans l’immobilier, il a décidé de partir en immersion dans des agences immobilières et chez un notaire.
Compte rendu 1h15 de sketchs et de rires sur les banques, les agents, les mandataires, les travaux, les déménagements, les crémaillères, les adresses …Julien se porte garant, vous passerez une très excellente soirée et vous pourrez aussi conclure une très bonne affaire…Tout public
LA COMÉDIE DE METZ 1/3 rue du Pont Saint-Marcel Metz 57000 Moselle Grand Est +33 7 81 51 15 12
English :
After some personal difficulties in the real estate business, he decided to immerse himself in real estate agencies and a notary’s office.
The result: 1h15 of sketches and laughter about banks, agents, representatives, building work, removals, racks and addresses… Julien can vouch for the fact that you’ll have a great time, and that you’ll be able to close a really good deal too..
