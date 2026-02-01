Spectacle L’argent immobilier La Comédie de Metz Metz

Spectacle L’argent immobilier

La Comédie de Metz 1/3 Rue du Pont Saint-Marcel, 57000 Metz Metz Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-02-08 20:00:00

fin : 2026-02-08

Date(s) :

2026-02-08

Après quelques galères personnelles dans l’immobilier, il a décidé de partir en immersion dans des agences immobilières et chez un notaire.

Compte rendu 1h15 de sketchs et de rires sur les banques, les agents, les mandataires, les travaux, les déménagements, les crémaillères, les adresses …

Julien se porte garant, vous passerez une très excellente soirée et vous pourrez aussi conclure une très bonne affaire…

Tout publicTout public

.

La Comédie de Metz 1/3 Rue du Pont Saint-Marcel, 57000 Metz Metz 57000 Moselle Grand Est

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

After some personal difficulties in the real estate business, he decided to immerse himself in real estate agencies and a notary’s office.

The result: 1h15 of sketches and laughs about banks, agents, representatives, building work, moving, racks and addresses?

Julien guarantees that you’ll have a great time, and that you’ll be able to close a really good deal too?

All audiences

L’événement Spectacle L’argent immobilier Metz a été mis à jour le 2026-02-03 par AGENCE INSPIRE METZ