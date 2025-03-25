Spectacle: L’Arnaqueuse allée Suzanne Bacarisse Pau

Spectacle: L’Arnaqueuse

allée Suzanne Bacarisse Zénith de Pau Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 28 – 28 – 28 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

La comédie délirante de Thom Trondel, entre Pretty Woman et le Dîner de Cons !

Quand Luc, à la recherche du grand amour, rencontre Clara, love coach séductrice et un brin malhonnête, rien ne se passe comme prévu !

Entre un dîner déjanté dans un grand restaurant, une leçon de drague hilarante, un accident de bilboquet, des allergies multiples ou encore une scène de danse mythique… Trouver l’amour n’est pas si simple, surtout lorsqu’on a affaire à une arnaqueuse !

À la fin du spectacle, les spectateurs disent cette pièce est tout sauf une arnaque !

Le Saviez-vous ?

Depuis 2019, cette pièce connaît un énorme succès et a déjà fait hurler de rire plus de 200.000 personnes ! .

