Spectacle L’Arrière-pays Comédie de Caen Théâtre d’Hérouville Hérouville-Saint-Clair

Informations pratiques

Hérouville-Saint-Clair

Spectacle L’Arrière-pays

Comédie de Caen Théâtre d’Hérouville 1 Square du Théâtre Hérouville-Saint-Clair Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-05 19:00:00

fin : 2026-11-05

Date(s) :

2026-11-05

Cap sur l’enfance et ses croyances, ses coqs à l’âne et ses jeux de rôles improbables ! Bienvenue dans cet Arrière-pays psychédélique qui nous plonge dans nos années doudous et déguisements, caprices et frasques, où tout se vit en grand, intensément.

Cap sur l’enfance et ses croyances, ses coqs à l’âne et ses jeux de rôles improbables ! Bienvenue dans cet Arrière-pays psychédélique qui nous plonge dans nos années doudous et déguisements, caprices et frasques, où tout se vit en grand, intensément. Ce spectacle est une machine à remonter le temps qui transporte une bande d’adultes en baskets et costard dans un passé qui ressemble à un magasin de jouets géant. Peluches, château gonflable et voix de dessins animés, l’ambiance est à l’extravagance et l’imaginaire est maître en son bordel. Rarement on a vu sur scène un univers aussi délirant et la volonté aussi franche de renouer avec nos âmes d’enfants. Totalement cartoon et hilarant, ponctué de musique et de danse, ce spectacle est un bain de jouvence halluciné et hallucinant qui fait son effet sur les petit·es et les grand·es.

Durée 1h15. À partir de 6 ans. Pensez à réserver en ligne ! https://billetterie.legilog.fr/comediedecaen/?rep_id=1329

Compagnie Les Trois points de suspension, Texte et mise en scène Nicolas Chapoulier, Regard extérieur Julie Gilbert, Avec Eve Chariatte, Franck Serpinet, Maud Jégard, Beauregard Anobile. .

Comédie de Caen Théâtre d’Hérouville 1 Square du Théâtre Hérouville-Saint-Clair 14200 Calvados Normandie +33 2 31 46 27 29 renseignement@comediecaen.fr

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English : Spectacle L’Arrière-pays

Let’s delve into childhood and its beliefs, its random tangents and its unlikely make-believe games! Welcome to this psychedelic hinterland that plunges us back into our years of cuddly toys and fancy dress, whims and escapades, where everything is experienced on a grand scale, with intense passion.

L’événement Spectacle L’Arrière-pays Hérouville-Saint-Clair a été mis à jour le 2026-07-06 par Calvados Attractivité