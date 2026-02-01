Spectacle l’art d’accommoder les restes ! à Saint-Cirgues Saint-Cirgues

Spectacle l’art d’accommoder les restes ! à Saint-Cirgues

1000 Club de Saint Cirgues Saint-Cirgues

Tarif : 10 EUR

2026-02-21 20:30:00

fin : 2026-02-21

2026-02-21

Deux marionnettes à taille humaine et des chants populaires siciliens composent ce spectacle singulier proposé par la cie Rocking Chair Théâtre

Deux marionnettes à taille humaine et des chants populaires siciliens composent ce spectacle singulier proposé par la cie Rocking Chair Théâtre. Les artistes mêlent musique live et jeu de marionnettes avec virtuosité et humour. Entre éclats de rire, synthé déjanté et voix puissantes, ces deux divas nous entraînent dans une Sicile d’antan pleine de caractère. Le spectacle rend un hommage sensible et insolent à la vieillesse, à l’amitié et à la culture sicilienne, dans un équilibre rare entre théâtre visuel et performance.

Quel plaisir de vous proposez ce très joli spectacle, coup de cœur du Festival Parades à Nanterre en 2025, pépite du festival Région en Scène Occitanie à Narbonne en 2025…. On est conquis, ému, on se laisse embarquer par la fragilité, la beauté et la malice de ses deux vieilles siciliennes.

Alors laissez vous emmener par les comédiennes de la Cie Rocking Chair Théâtre qui poseront leur valisent à St Cirgues !

1000 Club de Saint Cirgues Saint-Cirgues 46210 Lot Occitanie

English :

Two human-sized puppets and Sicilian folk songs make up this singular show by the Rocking Chair Théâtre company

