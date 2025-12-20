Spectacle L’art d’avoir toujours raison, méthode simple, rapide et infaillible pour remporter une élection Gentioux-Pigerolles

Spectacle L’art d’avoir toujours raison, méthode simple, rapide et infaillible pour remporter une élection

Salle des fêtes Gentioux-Pigerolles Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13

fin : 2026-02-13

Date(s) :

2026-02-13

L’art d’avoir toujours raison, méthode simple, rapide et infaillible pour remporter une élection de la Cie Cassandre Sébastien Valignat

Ven. 13/02|20h30 à Gentioux

Du 12 au 15/02 en itinérance en Creuse, + d’infos sur snaubusson.com

Sur scène, deux scientifiques issus d’un groupement de recherche international, le GIRAFE (Groupe International de Recherche sur l’Accession aux Fonctions Électorales), viennent présenter leurs travaux à un parterre de futurs candidats à une élection (c’est-à-dire vous, le public). Ils prétendent avoir trouvé une méthode qui, si elle est suivie à la lettre, permet d’emporter n’importe quel affrontement électoral !

S’appuyant sur les sciences humaines et sociales, cette conférence à l’humour décapant ouvre une réflexion salutaire face aux menaces qui pèsent parfois sur nos démocraties.

En partenariat avec la mairie de Gentioux-Pigerolles. .

Salle des fêtes Gentioux-Pigerolles 23340 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 83 09 09 resa@snaubusson.com

English : Spectacle L’art d’avoir toujours raison, méthode simple, rapide et infaillible pour remporter une élection

