Spectacle L’Art d’avoir toujours raison Montsauche-les-Settons

Spectacle Noces de laine

Salle des fêtes Le Bourg Planchez Nièvre

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23 20:00:00

fin : 2026-01-23 21:30:00

Date(s) :

2026-01-23

Dans le cadre de la programmation Côté Jardins de la Maison de Nevers.

A partir de 13 ans

Durée 1h20

De 6 à 12€

Une re-création originale de la compagnie f.o.u.i.c , artistes associés à La Maison, à découvrir dans les salles du département !

Ce soir Sacha a préparé une surprise à Louise. Il a invité tous leurs amis pour fêter les 7 ans de leur amour. Ce soir pourtant c’est le soir où Louise a décidé de rompre. Comment en est-on arrivé là ?

Nous allons explorer avec eux leur passé et détricoter le fil de laine de leur histoire d’amour mouvementée en revenant soigneusement en arrière, de malentendus en surprises ratées, de pudeurs maladroites en mensonges honteux, d’éclats de joies en déceptions, jusqu’au jour de leur rencontre. Et si la vie leur donnait une seconde chance ?

Après une première version de Noces de laine créée il y a quinze ans et jouée à domicile, chez des particuliers de Seine-Saint Denis ayant convié leurs amis pour une soirée théâtre, la compagnie f.o.u.i.c décide aujourd’hui de rejouer le spectacle dans une nouvelle version, dans des salles nivernaises. Le défi est de retrouver cette atmosphère si particulière du théâtre en appartement, sur scène. .

Salle des fêtes Le Bourg Planchez 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

English : Spectacle Noces de laine

German : Spectacle Noces de laine

Italiano :

Espanol :

L’événement Spectacle Noces de laine Planchez a été mis à jour le 2025-10-28 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)