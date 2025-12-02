Spectacle L’art d’avoir toujours raison Thann

Spectacle L’art d’avoir toujours raison

Deux scientifiques présentent leur méthode pour gagner toutes les élections sans éthique. Humour et dérision plongent le public dans les coulisses absurdes des campagnes. Une comédie drôle et incisive sur le pouvoir et la communication. .

51 rue Kléber Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 75 47 50 contact@relais-culturel.fr

English :

A funny, incisive comedy about power and election campaigns, where humor and derision reveal the absurd behind the scenes.

German :

Witzige und prägnante Komödie über Macht und Wahlkämpfe, in der Humor und Spott die absurden Hintergründe aufdecken.

Italiano :

Una commedia divertente e incisiva sul potere e sulle campagne elettorali, dove l’umorismo e la derisione rivelano l’assurdo dietro le quinte.

Espanol :

Una comedia divertida e incisiva sobre el poder y las campañas electorales, en la que el humor y la burla revelan lo absurdo que hay entre bastidores.

