Spectacle L’Art de la chute Amboise

Venez découvrir le spectacle L’Art de la chute à Amboise le Mardi 10 Mars à 14h30 et 19h30 ainsi que le
Mercredi 11 Mars 14H30!
Le Collectif Morsures représente pour la première fois leur spectacle L’Art de la chute de Sara Stridsberg, traduit du suédois par Marianne Ségol, qui aura lieu à Amboise le Mardi 10 Mars à 14h30 et 19h30 ainsi que le Mercredi 11 Mars 14h30.
Dans ce monde qui s’écroule, où rien ne permet plus de distinguer l’aurore du crépuscule, elles sont libres et souveraines des étoiles dans leur propre vie…
Réservation conseillée. 12 .
Rue Charles Péguy Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 14 46 72 81 lacharpente.asso@gmail.com
English : Show “The Art of Falling”
Come and discover the show “L’Art de la chute” (The Art of Falling) in Amboise on Tuesday, March 10 at 2:30 p.m. and 7:30 p.m. and on
Wednesday, March 11 at 2:30 p.m.!
