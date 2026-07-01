Spectacle : l’art de la fauconnerie, Château d’Ivry-la-Bataille, Ivry-la-Bataille

Informations pratiques

Spectacle : l’art de la fauconnerie Samedi 19 septembre, 14h30, 16h30 Château d’Ivry-la-Bataille Eure

Durée 40 min.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:10:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:10:00+02:00

Venez découvrir l’univers fascinant de la fauconnerie lors de deux démonstrations de vol présentées par l’association Les Ailes d’Urga.

Pendant 40 minutes, sept rapaces évolueront en vol libre au-dessus du site, offrant au public un spectacle impressionnant alliant grâce, vitesse et précision.

Cette animation sera également l’occasion d’en apprendre davantage sur ces oiseaux emblématiques, leurs caractéristiques, leur mode de vie et les liens ancestraux qui unissent l’homme et les rapaces à travers l’art de la fauconnerie.

Horaires des démonstrations : 14h30 et 16h30

Château d’Ivry-la-Bataille Rue du château, 27540 Ivry-la-Bataille Ivry-la-Bataille 27540 Eure Normandie 02 32 36 40 19 https://www.ville-ivry-la-bataille.fr Le château d’Ivry-la-Bataille est un ancien château fort, de la fin du xe siècle. C’est Raoul, frère du Duc de Normandie Richard 1, qui premier seigneur d’Ivry avec sa femme Alberède, fit construire la forteresse, l’une des plus puissante de son époque.

La forteresse à était détruite en 1424 par le Duc de Bedford. Ses fortifications sont ensuite démolies par Dunois, bâtard d’Orléans en 1449 après un long siège anglais.

Les vestiges restent très étendus et ont été mis à jour depuis 1968 par le club d’archéologie d’Ivry-la-Bataille.

La visite du château est libre.

Les ruines du château sont classées aux monuments historiques. Pour les visites de l’Arsenal et de l’église: 2 parkings, pour le Château 1 parking (10 minutes à pieds du château)

Venez découvrir l’univers fascinant de la fauconnerie lors de deux démonstrations de vol présentées par l’association Les Ailes d’Urga.

©Les ailes de l’Urga