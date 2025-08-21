Spectacle « L’art de ne pas dire » Bourges

Spectacle « L’art de ne pas dire » Bourges jeudi 12 février 2026.

Spectacle « L’art de ne pas dire »

7 Boulevard Lamarck Bourges Cher

Tarif : 40 – 40 – EUR

40

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-12 20:30:00

fin : 2026-02-12

Date(s) :

2026-02-12

Clément Viktorovitch, seul en scène, propose ce spectacle « l’art de ne rien dire ».

Clément Viktorovitch ne se contente pas de transmettre des outils de décryptage du discours politique il interroge la place même des mots dans notre vie démocratique.

Quand les discours se vident de leur sens, quand la communication devient l’art de ne rien dire, comment construire une opinion éclairée ? Peut-on encore débattre ? Et si ce que nous avions perdu, au fil du temps, c’était tout simplement… le sens même de la démocratie ? 40 .

7 Boulevard Lamarck Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire

English :

Clément Viktorovitch, alone on stage, presents « The Art of Saying Nothing ».

German :

Clément Viktorovitch, der allein auf der Bühne steht, bietet dieses Schauspiel « l’art de ne rien dire » (Die Kunst, nichts zu sagen) an.

Italiano :

Clément Viktorovitch, da solo sul palco, presenta « l’arte di non dire nulla ».

Espanol :

Clément Viktorovitch, solo en el escenario, presenta « el arte de no decir nada ».

L’événement Spectacle « L’art de ne pas dire » Bourges a été mis à jour le 2025-08-21 par OT BOURGES