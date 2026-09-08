Spectacle : L’art de se faire ghoster Smart Café Théâtre Brives-Charensac

Informations pratiques

Brives-Charensac

Spectacle : L’art de se faire ghoster

Smart Café Théâtre 58 bis avenue Charles Dupuy Brives-Charensac Haute-Loire

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

spectacle seul

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-28 20:00:00

fin : 2026-11-28

Date(s) :

2026-11-28

« L’illusion romantique face à l’hashtag aubergine

Ariel est maman solo d’une ado 2.0.

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Smart Café Théâtre 58 bis avenue Charles Dupuy Brives-Charensac 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 02 80 80 lesmartcabaret@gmail.com

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English :

%AB The Romantic Illusion Behind %E0 the #aubergine Hashtag

Ariel is a single mom to a 2.0 teen.

L’événement Spectacle : L’art de se faire ghoster Brives-Charensac a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay