Spectacle L’art du mensonge

10 Avenue Jehan de Beauce Chartres Eure-et-Loir

Tarif : 19 – 19 – EUR

19

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-03-12

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-12

Sylvie ne s’attendait pas à retrouver Matthieu des années après l’avoir perdu de vue. Matthieu ne s’attendait pas à revoir Sylvie non plus. D’autant qu’il ne l’avait jamais vue avant et qu’il ne s’appelle pas Matthieu mais Alexandre.

Mais quand on est célibataire comme Alexandre et qu’une fille magnifique vous prend pour un autre, n’est ce pas tentant de jouer le jeu ? C’est comme cela que Matthieu et Sylvie vont décider de se revoir, pour parler du passé et de tous ces moments forts qu’ils ont vécus ensemble. Sauf qu’à vouloir trop passer pour un autre, on se retrouve souvent dans des situations ingérables… Alexandre va vite en faire l’expérience. Avec Irina Gueorguiev et Julien Sigalas. Tout public. 19 .

10 Avenue Jehan de Beauce Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Sylvie didn’t expect to see Matthew again years after she lost him. Matthew didn’t expect to see Sylvie again either. Especially since he had never seen her before and his name is not Matthew but Alexander.

L’événement Spectacle L’art du mensonge Chartres a été mis à jour le 2025-12-29 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES