Spectacle L’Aubrac Fantôme Le Nayrac vendredi 20 mars 2026.
Route de Laguiole Le Nayrac Aveyron
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : Vendredi 2026-03-20
2026-03-20
par la Cie L’Excentrale théâtre, musique, vidéo. A partir de 10 ans
C’est l’histoire de 3 scientifiques du futur à la recherche des indiens d’Aubrac….Le point de départ l’enquête RCP Aubrac (Recherche Coopérative Programmée) .
English :
by Cie L’Excentrale theater, music, video. Ages 10 and up
