Spectacle Laura Cahen | De l’autre côté La Manufacture Amphithéâtre Aix-en-Provence

Spectacle Laura Cahen | De l’autre côté

Jeudi 12 février 2026 de 20h30 à 22h. La Manufacture Amphithéâtre 8-10 rue des Allumettes Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 2 – 2 – 15 EUR

Début : 2026-02-12 20:30:00

fin : 2026-02-12 22:00:00

2026-02-12

Laura Cahen figure comme une artiste incontournable de la scène française. Laura Cahen ne ferme jamais la porte, au contraire, elle nous invite à passer de l’autre côté. De la Manche, du corps et du cœur de l’autre, de la vie … du miroir.

Laura Cahen figure désormais comme une artiste incontournable de la scène française. Elle célèbre la beauté du monde simple , sans trop en faire simplicité -efficiente- du lexique et émotion brute proche du chuchotement grâce à une impressionnante maîtrise vocale.



Elle revient en 2025 avec un nouvel album Co composé et co-produit avec Joséphine Stephenson et Mike Lindsay De l’autre côté , portrait de jeunes femmes dans un monde en feu, histoire d’un amour à vivre contre vents et marées déréglées, désir exaltant au cœur du chaos. .

La Manufacture Amphithéâtre 8-10 rue des Allumettes Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Laura Cahen is one of France?s leading artists. Laura Cahen never closes the door; on the contrary, she invites us to step through to the other side. From the English Channel, from the body and heart of the other, from life? from the mirror.

L’événement Spectacle Laura Cahen | De l’autre côté Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-01-07 par Office de Tourisme d’Aix en Provence