Spectacle : Laura Cahen Théâtre Legendre Évreux

Spectacle : Laura Cahen Vendredi 19 septembre, 20h00 Théâtre Legendre Eure

Durée 1h.

Début : 2025-09-19T20:00:00 – 2025-09-19T21:00:00

Fin : 2025-09-19T20:00:00 – 2025-09-19T21:00:00

Projet réalisé dans le cadre des Journées du Matrimoine.

Les années 1989-2001. Un « quartier périphérique », une « petite ville française ». Au hasard : Évreux ! Karima El Kharraze y est née, dans le quartier de La Madeleine, alors, question souvenirs ébroïciens, elle est bien placée. Deux sœurs, Majda et Rim. Majda est restée dans le quartier, Rim l’a quittée. À leurs côtés, en ombres, la poétesse irakienne mystique soufi du VIIIe siècle, Rabia Al Adawiya, pour l’une. La peintre et poétesse libanaise récemment décédée, Etel Adnan, pour l’autre. Deux figures tutélaires, présences d’un monde arabe, tout à la fois proche et distant, réel ou fantasmé. Karima El Kharraze établit un dialogue entre les époques, trace des lignes de partage entre les destinées.

Accompagnée d’une exposition de portraits réalisés par Ouarzi, photographe ébroïcien, fruit de rencontres avec l’équipe d’agentes d’entretien de la Ville d’Évreux travaillant à la Maison de quartier de la Madeleine.

Théâtre Legendre 1 square Georges Brassens, 27000 Évreux Évreux 27000 Saint-Michel Eure Normandie 02 32 29 63 32. http://www.letangram.com [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.epcc-ele.com/catalogue_spectacle?lng=1 »}] Le théâtre Legendre a été construit entre 1900 et 1903 dans un style Beaux-Arts avec une capacité de 400 places. Le théâtre échappe au bombardement de 1940 et 1944. Après-guerre, il fait l’objet de plusieurs rénovations. Il est inscrit au titre des Monuments historiques le 22 novembre 2002. Après avoir fêté ses 100 ans, le théâtre fait l’objet d’une restauration complète et d’une extension afin de mieux accueillir les spectateurs, mais aussi les artistes.

© Sophie Lulague