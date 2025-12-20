Spectacle Laurent Gerra se met à table avenue du 14 juillet 1789 Montélimar

Spectacle Laurent Gerra se met à table

avenue du 14 juillet 1789 Palais des Congrès Charles Aznavour Montélimar Drôme

Tarif : 49 – 49 – 69 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 20:00:00

fin : 2026-04-25 22:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Quand Laurent Gerra passe à table, on sait d’avance que ce sera mitonné.

.

avenue du 14 juillet 1789 Palais des Congrès Charles Aznavour Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 79 20 palaisdescongres@montelimar-agglo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

When Laurent Gerra sits down to dinner, you know it?s going to be well cooked.

L’événement Spectacle Laurent Gerra se met à table Montélimar a été mis à jour le 2025-12-20 par Montélimar Tourisme Agglomération