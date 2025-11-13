SPECTACLE LAURENT GERRA, SE MET À TABLE SALLE HORIZON Muret

SALLE HORIZON Avenue des Pyrénées Muret Haute-Garonne

Tarif : 49 – 49 – 75 EUR

Début : 2025-11-13 20:00:00

2025-11-13

Découvrez le nouveau spectacle de Laurent Gerra!

Découvrez le nouveau spectacle de Laurent Gerra, Laurent Gerra, se met à table !, à la Salle Horizon Pyrénée à Muret. Préparez-vous à une soirée pleine de rires et de surprises.

Laurent Gerra vous invite à un festin humoristique où chaque sujet est traité avec une pointe d’ironie et une bonne dose de dérision. Avec une nouvelle carte et des plats signatures, il s’attaque à des thèmes variés tels que la politique, la chanson, la télévision et le cinéma. Personne n’est épargné, pas même les vegans, dans ce spectacle où l’actualité est revisitée à la sauce Gerra.

Attendez- vous à des imitations savoureuses et des sketches percutants qui vous feront rire aux éclats. Laurent Gerra, maître dans l’art de la satire, vous promet une soirée inoubliable où chaque moment est un régal pour les amateurs d’humour piquant. 49 .

SALLE HORIZON Avenue des Pyrénées Muret 31600 Haute-Garonne Occitanie

English :

Discover Laurent Gerra’s new show!

German :

Entdecken Sie die neue Show von Laurent Gerra!

Italiano :

Scoprite il nuovo spettacolo di Laurent Gerra!

Espanol :

¡Descubra el nuevo espectáculo de Laurent Gerra!

