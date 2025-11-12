Spectacle Laurent Gerra SE MET A TABLE ! Rodez

Laurent Gerra sera en spectacle à l’Amphithéâtre de Rodez, mer. 12 novembre 2025 20h00.

Service !

Quand Laurent Gerra passe à table, on sait d’avance que ce sera mitonné.

Certains ne manqueront pas d’être bien assaisonnés, quand d’autres seront servis aux petits oignons…

Nouvelle carte et plats signatures, il y en aura pour tous les goûts politiques, chanson, télévision et cinéma, toutes ses cibles passeront à la casserole, même les vegans ! ça risque d’être saignant !

L’actualité servie bien chaude, revisitée à la sauce GERRA, on en salive déjà ! .

Boulevard du 122e RI

Rodez 12000 Aveyron Occitanie

English :

Laurent Gerra will be performing at the Amphithéâtre de Rodez, Wed. November 12, 2025 8:00 pm.

German :

Laurent Gerra wird im Amphitheater in Rodez auftreten, Mi. 12. November 2025 20.00 Uhr.

Italiano :

Laurent Gerra si esibirà all’Amphithéâtre di Rodez, mercoledì 12 novembre 2025 ore 20.00.

Espanol :

Laurent Gerra actuará en el Amphithéâtre de Rodez, el miércoles 12 de noviembre de 2025 a las 20.00 horas.

