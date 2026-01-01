Spectacle L’Autoportrait Aix-Villemaur-Pâlis

Spectacle L’Autoportrait

Samedi 31 janvier PALIS Spectacle L’Autoportrait . A 20h30 à la salle des fêtes.

Une artiste ambitieuse prépare son discours un jour de vernissage dans une galerie de peinture. Mais soudain, de manière incongrue et pour le moins inattendue, son autoportrait se met à lui parler. Une dispute passionnée sur différents sujets, légers ou plus profonds, s’engage entre la créatrice et sa créature.

Qui l’emportera ?

Texte et mise en scène de Paul Olivier Création vidéo de Yoann Galiotto Avec Anne-Laure Denoyel

Durée 1h15

Tarifs adulte 7 € 18 ans 5 € adhérent 6 € 7 .

2 place Gambetta Aix-Villemaur-Pâlis 10160 Aube Grand Est +33 6 31 02 61 14 mosaïque.arts10@gmail.com

